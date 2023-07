Un diploma di maturità postumo per Giada Martini ,di 18 anni del liceo Quadri di Vicenza, uccisa da un tumore al cervello tre giorni prima di sostenere la prova. L'aveva desiderato tanto quel traguardo e ce l'aveva messa tutta per ...Il 26 luglio del 1992 Ritain circostanze misteriose. Quando il 19 luglio del 1992 il ... Sostituto Procuratore DDA Palermo, la Prof.ssa Giusy Chiofalo, laRugiada Centonze, la Dott.Egli ha contribuito in modo sostanziale a formarmi comee come cittadina e mi ha ... Ogni volta cheuna persona di tale autorevolezza, mi pongo la stessa domanda: perché non sono nata ...

Studentessa muore prima della maturità, alla famiglia verrà consegnato il diploma Orizzonte Scuola

È stato concesso il diploma postumo a Giada Martini, studentessa di 18 anni del liceo Quadri di Vicenza, morta solo tre giorni prima della maturità a causa di un tumore al cervello. L’aveva desiderato ...Il diploma di maturità sarà consegnato a Giada Martini, nonostante lei non ci sia più tra noi: la giovane studentessa vicentina è morta, infatti, a 18 anni.