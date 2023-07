Strappato il seggio decisivo Per Sanchez è finita | terremoto in Spagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Pessime notizie per Pedro. Il premier uscente spagnolo rischia di dover archiviare il sogno di restare al timone del governo. Il Partito Popolare, infatti, strappa una Madrid al PSOE nel conteggio del voto estero: i Popolari arrivano a 137 seggi contro i 121 dei socialisti. Lo riportano i media spagnoli, secondo cui si complica la possibilità di una reinvestitura per l'ex premier Pedro, che dovrebbe a questo punto ottenere il via libera dei catalani di Junts e non una semplice astensione per poter formare un possibile governo. Se il conteggio fosse confermato la somma dei blocchi al Congresso sarà di 172 seggi per il PP e l'estrema destra di Vox, a patto che l'alleanza si estenda anche al blocco Coalizione delle Isole Canarie e UPN, e 171 per la sinistra, ovvero PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu e GNL. Ai ...