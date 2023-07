Strage di Bologna | Cutonilli | nelle carte dei Servizi un buco temporale inverosimile Gli attentati di Monaco e Parigi spiegano tutto

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 luglio 2023) “C’è un, a mio avviso non casuale, che copre proprio il periodo più utile per la ricerca sulladi. Quello che va dai primi di luglio alla metà di settembre 1980. Non è credibile che la più importante stazione estera delo segreto militare italiano, il famoso Centro “Bermuda” di Beirut, sia rimasta inattiva così a lungo. E proprio, guarda caso, in concomitanza con un evento terroristico di portata cosi devastante come laalla stazione del 2 agosto 1980”. A ridosso dal 43esimo anniversario delladi, Il Secolo fa il punto della situazione storico-giudiziaria e delle indagini con il ricercatore e saggista Valerio, autore di diversi libri ...