Stop al Reddito di Cittadinanza via sms | il direttore dell’Inps di Napoli | «Non abbandoniamo nessuno | chi può lavorare vada ai centri per l’impiego»

Un sms dell'Inps per annunciare che ildi Cittadinanza sarà sospeso a partire da agosto. Quella del 27 luglio è stata l'ultima rata ...Nazionale Ordine Assistenti Sociali a condannare lo...A ricevere ancora ildi cittadinanza almeno fino alla fine dell'anno sono rimaste le persone con minori a carico, gli over 65 e chi ha nel proprio nucleo famigliare persone disabili. Per ...... un messaggio che è anche ipocrita perché parla di sospensione deldi cittadinanza per i destinatari, ma in realtà viene cancellato. Viene arrestato, viene dettoa questo sostegno. ...

Reddito di cittadinanza, lo stop comunicato via sms a 169mila famiglie Il Fatto Quotidiano

Reddito di cittadinanza sospeso e ira di Conte anche sulle modalità in cui è arrivato l'avviso del termine della misura.