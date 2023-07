Stop al reddito di cittadinanza per 169mila famiglie | scoppiano le proteste a Napoli

(Di sabato 29 luglio 2023) Ieri, 28 luglio, 169 mila percettori deldihanno ricevuto dall’Inps la comunicazione della sospensione del sussidio a partire dal primo agosto. Il messaggino è arrivato a chi si trova all’interno di nuclei familiari nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65 come prevede la nuova normativa. L’ultima rata che hanno percepito è dunque quella del 27 luglio scorso. E oggi scatta l’esultanza su Libero, Il Tempo e Il Giornale. «La rivolta dei fannulloni orfanelli di Conte», titola il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. E ancora: «Monta la protesta. Auffici Inps presi d’assalto. Pd e M5s soffiano sulla protesta». Il quotidiano di Augusto Minzolini invece sostiene che ci fosse qualcuno che era in partenza per Sharm-El-Sheik quando ha ricevuto l’sms.al ...

La doccia gelata è arrivata di buon mattino: l'Inps sospende ildi cittadinanza a 169mila famiglie. C'è chi era in partenza per le vacanze, destinazione ... Loscatterà anche per quei ...Più premi ai contribuenti virtuosi,alle sanzioni penali per le aziende che collaborano con il fisco e anche ai paperoni che vivono ... anche per interposta persona o tramite trust, un...Arriva l'sms delloal, a Napoli scatta la protesta: assedio all'Inps Il Movimento 5 Stelle era percepito come una formazione politica impegnata nella lotta alla povertà per cui veniva ...

Niente pignoramenti automatici, sconti su sanzioni e interessi per i mancati versamenti Irpef. Con 3 emendamenti della maggioranza, il Parlamento ammorbidisce le regole sugli accertamenti fiscali. Il ...Sono quasi 37.000 gli sms arrivati a famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza in Campania per la sospensione del sussidio a partire da agosto. Secondo quanto si apprende dall’Inps che spiega ...