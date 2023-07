Leggi su zon

(Di sabato 29 luglio 2023) Il “di” è un programma di assistenza sociale introdotto in Italia nel 2019 con l’obiettivo di ridurre la povertà e sostenere lea basso. È stato proposto dal Movimento 5 Stelle, un partito politico italiano, e ha trovato attuazione durante il governo Lega-M5S. Il programma offre un sostegno economico ae individui che si trovano in una situazione di disagio economico e hanno determinati requisiti die patrimonio. Tra i principali obiettivi deldivi sono la lotta alla povertà, l’inclusione sociale e la promozione dell’occupazione. Per i beneficiari deldi, è necessario soddisfare determinati criteri di eleggibilità ...