Stati Uniti - Biden stringe anche sui consumi con i nuovi standard Cafe

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo le emissioni, l'Amministrazionemette nel mirinodei veicoli commercializzati negli. Infatti, l'autorità per i trasporti Nhtsa ha presentato le sue proposte per aumentare l'efficienza dei motori per il periodo 2026-2032: la revisione dei parametri, i cosiddetti(Corporate Average Fuel Economy), si tradurrebbero nella richiesta ai costruttori di garantire per i model year 2032 un risparmio medio di carburante di 58 miglia per gallone (mpg), l'equivalente di circa 24,65 chilometri al litro. Le proposte. In dettaglio, i, presentati a tre mesi dalle proposte dell'Epa sui limiti per le emissioni inquinanti, richiederebbero una riduzione del 2% all'anno per i ...

Già disponibile per iOS da circa due mesi, ChatGPT ha fatto il suo debutto su Android pochi giorni fa, inizialmente solo in Bangladesh, Brasile, India e. Ora è finalmente disponibile anche in Italia su Play Store consentendo di accedere alle funzionalità del modello di intelligenza artificiale di OpenAI. L'applicazione richiede Android 6.0 ...Tuttavia, vi sono ancora forti differenze nella regolamentazione e nell'utilizzo di questi mezzi trae Unione europea, differenze che non solo rischiano di inficiare il risultato ...Diversa la situazione neglidove, come riportato dal Washington Post, tra il 2017 e il 2022 sonoufficialmente attribuiti alle temperature elevate i decessi di 121 lavoratori. Un ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato che invieranno armi a Taiwan Il Post

Tecnologia Roma - 01/08/2023 11:30 - È passato esattamente un quarantennio da quando la Family Computer, meglio conosciuta come "Famicom", ha fatto il suo debutto sul mercato ...La migrazione in uscita dalle città è in aumento sia nel Regno Unito, sia negli Stati Uniti. IWG, in collaborazione con Arup, evidenzia come i sobborghi e le aree suburbane si stiano rivitalizzando gr ...