Sprint race F1 GP Belgio Spa 2023 replica in chiaro su TV8 | canale | orario e come vederla

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) Ladel sabato del GP deldi F1 a Spa sarà visibile inin: ecco di seguito tutte le informazioni suin tv su TV8. Attesa a mille per la terzastagionale, format che da quest’anno non impatta sulla gara dell’indomani e per questo può regalare maggiori emozioni Dopo laShootout della mattina, che decreta la griglia di partenza del pomeriggio, in palio nella garada otto a un punto per i primi otto classificati. Chi non dovesse riuscire a seguirla in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 alle ore 16.30, potrà contare sulladi TV8,...