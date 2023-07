Sport in tv oggi | sabato 29 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di sabato 29 luglio 2023)gliivi che saranno trasmessi in diretta tv nella giornata di29. Ultimo weekend di Formula 1 prima della sosta estiva: il campione del mondo Max Verstappen andrà a caccia della pole position e della vittoria della sprint race anche nel Gran Premio del Belgio. Penultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Fukuoka e ai Mondiali di scherma di Milano, con gli azzurri che proveranno a portare a casa altre medaglie. Proseguono anche i vari tornei di tennis di Amburgo, Atlanta, Umago, Varsavia e Losanna, con Elisabetta Cocciaretto in semifinale. Per quanto riguarda il calcio spazio ai Mondiali femminili con l’Italia che sfida la Svezia e alle varie amichevoli dei club.Face.

Sport in tv oggi (sabato 29 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

