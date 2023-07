Sport in tv oggi sabato 29 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023)29ci aspetta una giornata ricca di. L’Italia affronterà la Svezia ai Mondiali di calcio femminile. Proseguono i Mondiali di nuoto e vanno in scena le finali dei Mondiali di pallanuoto, mentre a Milano spazio ai Mondiali di scherma. Da non perdere i Campionati Italiani di atletica leggera e le semifinali dei tornei di tennis della settimana. Gli appassionati di F1 potranno divertirsi con la Sprint Race del GP del Belgio, mentre gli amanti della Superbike potranno gustarsi la gara-1 del GP di Repubblica Ceca. Da seguire con attenzione il Test Match di rugby tra Italia e Scozia, la Clasica San Sebastian e il Tour de France femminile per quanto riguarda il ciclismo, le tante amichevoli di calcio. In calendario anche le semifinali degli Europei Under 17 di volley e degli Europei Under 18 di basket, ...