Spighe verdi 2023 | i borghi più sostenibili d’Italia

(Di sabato 29 luglio 2023) Il riconoscimento delle, simile alle Bandiere Blu, premia i comuni che si distinguono per le loro politiche di gestione del territorio virtuose, mirate a migliorare l’ambiente e la qualità della vita dei loro cittadini. La Fee-Foundation for environmental education ha annunciato le 72 località premiate in 14 regioni italiane. Piemonte in testa e la svolta sostenibile di Calabria e Puglia Il Piemonte si è confermato come una delle regioni più virtuose, ottenendo il maggior numero di comuni premiati con ben 12 insigniti delle. Questi comuni, tra cui Alba, Bra, Canelli e Guarene, hanno dimostrato un impegno costante verso latà e l’innovazione, rappresentando modelli di gestione del territorio da seguire. Segue la Toscana con 9 riconoscimenti, tra ...

Secondo 'triplete' della Fee per Roseto Capo Spulico, che ottiene per il terzo anno consecutivo la Bandieradella Foundation of Environmental Education , l'ente certificatore ambientale internazionale che premia con questo riconoscimento i Comuni che maggiormente si sono contraddistinti per la ...Il programmaha come obiettivo i comuni rurali che intendono valorizzare uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Nato in collaborazione ...Arriva a 7 il numero dellein Umbria , insieme quindi alla Puglia e subito dopo Piemonte (12), Toscana (9), Marche e Calabria (8): Acquasparta e Montecastrilli si aggiungono alle riconfermate Deruta, ...

Sono state assegnate le Spighe Verdi 2023 per i Comuni rurali, tra cui spicca Foiano di Val Fortore. Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, l'organiz ...