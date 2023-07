Spence-Crawford oggi | Mondiale pesi welter 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di sabato 29 luglio 2023) Errolcontro Terence. Il titolodeise lo giocano loro due, in una notte di Paradise, nel Nevada, che determinerà la fine dell’imbattibilità di uno di loro. O forse no, se per caso si dovesse verificare un (improbabile) verdetto di parità. Già, improbabile, perché le dichiarazioni dei due sono improntate alla massima intenzione di mandare al tappeto l’altro senza troppe discussioni. Un teatro di scintille, questo, che dura da settimane, e che vededavvero molto agguerriti. E c’è della ragione storica: chi vincerà sarà il primo campione unificato nella storia dei, andandosi a unire a Canelo Alvarez, Jermell Charlo e Devin Haney nel novero degli iridati per tutte le sigle. Boxe: Terence ...

Aspettando il match tra Spence Jr e Crawford (29 luglio), in quella che è la settimana più importante della boxe del 2023

Unbeaten Americans Errol Spence and Terence Crawford made weight Friday for their long awaited and highly anticipated welterweight world title unification showdown in Las ...The numbers don’t lie: This is boxing’s most enticing fight since Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao.