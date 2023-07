Spaccia di droga in strada | arrestato un 40enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSorpreso dalla polizia areall’esterno di uno stabile:. È accaduto a Torre del Greco, dove gli agenti del locale commissariato di polizia hannoun uomo di 40 anni già noto alle forze dell’ordine. I poliziotti, impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno notato nella zona di corso Garibaldi, non distante dal porto, l’uomo che stazionava all’esterno di una palazzina. Poco dopo è stato avvicinato da un giovane che, in cambio di una banconota, ha ricevuto un involucro. Gli agenti sono quindi intervenuti e il quarantenne ha provato a fuggire. Bloccato, è stato trovato in possesso di nove involucri di cocaina del peso di 2,5 grammi. Il giovane acquirente è stato sanzionato amministrativamente poiché trovato in possesso di mezzo grammo di ...