Sorrento | il sindaco Coppola | L’intarsio sorrentino verso la candidatura Unesco

(Di sabato 29 luglio 2023) L’iscrizione della pratica artistica delnell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano è un traguardo storico, raggiunto dopo ben due secoli di storia di questo importante comparto artigiano. Ma è anche il passaggio propedeutico per candidare la tarsia al riconoscimento da parte dell’come patrimonio culturale immateriale. L’annuncio è stato dato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione deldi, Massimoe del fondatore del Museo Bottega della Tarsia Lignea, Alessandro Fiorentino, promotori dell’iniziativa. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte istituzioni, vertici delle associazioni di categoria degli artigiani, degli operatori turistici della penisola sorrentina e del ...

Abbiamo a cuore la tua privacyE' questa la proposta lanciata dall'assessore all'Ambiente del Comune di, Ilaria Di Leva, nel corso di un incontro preliminare convocato daldi, Massimo Coppola alla ...E' la proposta lanciata dall'assessore all'Ambiente del Comune di, Ilaria Di Leva, nel corso di un incontro preliminare convocato daldi, Massimo Coppola alla presenza, tra ...

Sorrento. Il sindaco Coppola: "L'intarsio sorrentino verso la ... Positanonews

sul tavolo la disponibilità di una locazione alternativa per il progetto dell’Ospedale Unico ipotizzato sul territorio del Comune di Sant’Agnello ...Questo sito utilizza cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione. Utilizziamo cookie tecnici e statistici e, previo tuo consenso, cookie per interagire con i social e cookie di marketing ...