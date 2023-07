Sono due soldati Usa i vandali che hanno imbrattato la Basilica Palladiana di Vicenza | uno aveva ancora la vernice

(Di sabato 29 luglio 2023) Un tag rosso vinaccia era apparso sei giorni fa sulla pietra bianca di una colonna delladi. Le ricerche erano partite subito e ora i colpevolistati individuati. Rischiano fino a 5 anni di reclusione e 15 mila euro di multa per aver danneggiato un monumento storico, riconosciuto bene nazionale. Si tratta di due militari statunitensi di stanza alla caserma “Del Din” della città veneta. Gli autori, che nella notte tra il 19 e il 20 lugliol’edificio rinascimentale simbolo della città,23 e 29 anni. A farlo sapere, in un incontro alla presenza della stampa tenutosi proprio in piazza dei Signori, è sato il sindaco diGiacomo Possamai, accompagnato dal vicecomandante della Polizia locale ...

Anche di fronte all'appello televisivo di Putin per fermare Wagner, nonstati molti i soldati ... Il fatto che Girkin sia stato arrestatogiorni fa, ha suggerito a molti che Matveychev possa ...E infatti, non appena è stata fatta rientrare la vettura di sicurezza per dare lo start lanciato alla Sprint, nel giro ditornate tuttiandati ai box per il cambio di penumatici, e con 10 ...Niente da fare per leformazioni francesi, battute in finale 45 - 39 e 45 - 32. Trionfo con ... Nella semifinale gli azzurri siimposti 35 - 23 sul Venezuela.

Vicenza, individuati i vandali della basilica palladiana: sono due militari statunitensi TGR Veneto

Terzo appuntamento con le schede su ognuna delle avversarie dei rossoverdi in campionato. Una delusa pronta a riprovarci. La redazione di Calciofere continua l’iniziativa di presentare quotidianamente ...Sull'attraversamento pedonale, una Kawasaki Z900 l'ha centrato in pieno. Dopo l'allarme di alcuni passanti, sul posto sono arrivate due ambulanze ...