Sonego-Wawrinka oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Umago 2023

(Di sabato 29 luglio 2023) Lorenzose la vedrà contro Stannella semifinale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della località croata. Il torinese è reduce dalla sofferta vittoria ai danni dello spagnolo Jaume Munar, caduto soltanto al terzo e decisivo set. Lo svizzero, invece, è riuscito a chiuderla in due parziali contro l’altro iberico Roberto Carballes Baena. Saràa partire favorito secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro, infatti, si lascia preferire sotto il punto di vista fisico. L’ex campione Slam elvetico, infatti, è ancora alla piena ricerca della quadra atletica e tecnica dopo gli ultimi anni caratterizzati dai tanti problemi di natura medica., però, sta dimostrando di trovarsi a proprio agio sul rosso croato. Motivo per cui ...

In semifinale,sfiderà Stan: lo svizzero ha sconfitto, al termine dell'order of play, Carballes Baena con il risultato di 6 - 4, 7 - 5 . Ad Amburgo, invece, sopravvive solo Alexander ...Se Arnaldi vincesse, infatti, potrebbe incontrare anche Lorenzo, sempre che il torinese esca indenne dal proprio match contro l'ex campione Slam svizzero Stan. SEGUI IL LIVE DI ...Prima semifinale dell'anno per il tennista piemontese, che affronterà Stan[2] L.b. J. Munar 3 - 6 6 - 1 6 - 2 Dal nostro inviato ad Umago Lorenzonon tradisce e raggiunge ...

LIVE Sonego-Wawrinka, ATP Umago 2023 in DIRETTA: è caccia alla finale per l'azzurro OA Sport

Quello di oggi, si può dire senza alcuna ombra di dubbio, è stato il giorno degli italiani a Umago. Il torneo croato, da quando esiste, ha un occhio di riguardo per i giocatori azzurri: dal 1990, infa ...Sospinto da un Grandstand tutto per lui, Sonego vince in rimonta, dopo aver sofferto l’ottima partenza dello spagnolo Munar. Prima semifinale dell’anno per il tennista piemontese, che affronterà Stan ...