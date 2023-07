(Di sabato 29 luglio 2023) Giornata a forti tinte azzurre in quel di, dove si svolge il Plava Laguna Croatia Open Umag, ATP 250 sulla terra battuta della città croata. Spesso negli anni giocatori italiani hanno fatto bene in questo torneo: le vittorie di Marco Cecchinato nel 2018 e di Fabio Fognini nel 2016, l’ultima in ordine di tempo di Jannik Sinner lo scorso anno. Adesso inci sono Matteo Arnaldi e Lorenzoche ha superato senza particolari problemi al debutto nel derby Cecchinato, mentre ieri ha avuto qualche problema in più contro lo spagnolo Jaume Munar, perdendo il primo set, ma reagendo e vincendo secondo e terzo con il punteggio di 6-1 6-2. Dall’altra parte della rete c’è un ex campione di questo torneo: Stansi è imposto anel 2006, ben 17 anni fa contro ...

Prima semifinale dell'anno per il tennista piemontese, che affronterà Stan[2] L.b. J. Munar 3 - 6 6 - 1 6 - 2 Dal nostro inviato ad Umago Lorenzonon tradisce e raggiunge ...Carballes Baena 6 - 4 7 - 5 Sarà dunque Stanl'avversario di Lorenzoin semifinale al Plava Laguna Croatia Open Umag. Il tre volte campione Slam ha regolato in due set il n. 59 ATP ...... ci proverà alle ore 18.30 Matteo Arnaldi contro Popyrin, alle 21 ancor più ostico l'impegno di Lorenzocontro. Di seguito ecco la programmazione. GORAN IVANISEVIC STADION non prima ...

Sonego-Wawrinka oggi, ATP Umago 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming OA Sport

Quello di oggi, si può dire senza alcuna ombra di dubbio, è stato il giorno degli italiani a Umago. Il torneo croato, da quando esiste, ha un occhio di riguardo per i giocatori azzurri: dal 1990, infa ...Sospinto da un Grandstand tutto per lui, Sonego vince in rimonta, dopo aver sofferto l’ottima partenza dello spagnolo Munar. Prima semifinale dell’anno per il tennista piemontese, che affronterà Stan ...