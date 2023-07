(Di sabato 29 luglio 2023) Sulle intenzioni di voto restano stabili i gradimenti per il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle

Dati abbastanza curiosi emergono dal. La linea militante del Partito democratico sembra allontanare i moderati e non convince del tutto i più radicali: l'alleanza Verdi Sinistra inguadagna ...Su anche PD e M5S Variazioni leggere rispetto alla settimana scorsa, conche torna al di sopra ... Nota metodologicarealizzato con metodo CAWI, 3700 interviste raccolte tra il 18 e il 20 ...Supermedia Liste:28,7 ( - 0,2) PD 20,0 ( - 0,2) M5S 15,9 (+0,1) Lega 9,2 (+0,5) Forza Italia 7,... La nota metodologica dettagliata di ciascunconsiderato e' disponibile sul sito ...

Sondaggio, FdI torna sopra il 30%. In calo Lega e Forza Italia e i consensi al governo Corriere della Sera

Sulle intenzioni di voto restano stabili i gradimenti per il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle La cronaca politica del mese di luglio è stata caratterizzata da diversi elementi rilevanti che ...Sondaggi TP: italiani spaccati su cause emergenza climatica. Domande anche su guerra in Ucraina, inchiesta covid e taglio di Saviano da RAI.