Sommer | il Bayern Monaco accelera per liberarlo | vicino il sostituto – SM

(Di sabato 29 luglio 2023) Prosegue il lavoro per portare Yannall’Inter, con una sola condizione ancora da soddisfare prima della chiusura, ovvero l’arrivo del suoal. Secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, i bavaresi stannondo proprio in questo senso.TA – Yannsarà il nuovo portiere dell’Inter dopo la cessione di André Onana. Resta solo da capire quando. E la risposta arriverà non appena ilmetterà sotto contratto un nuovo portiere che possa prendere il posto dello svizzero e diventi – di fatto – il futuro numero due alle spalle di Manuel Neuer. Il nome è quello di David Raya del Brentford, per il quale i bavaresi stannondo. Non appena definito il suo arrivo, ...

Si è parlato naturalmente della situazione portieri, conpiù vicino all'Inter dopo i passi avanti nella trattativa con il. Ma anche di quella in attacco, dove non si è ancora trovato il ...Nelle ultime ore però si è finalmente sbloccata la trattativa con ilMonaco per, pronto a raggiungere Inzaghi all'inizio della prossima settimana. L'operazione era indirizzata da tempo, ...Prima più Chelsea ora più Tottenham, grazie anche al pressingMonaco per Kane, che quindi ... Sul portiere dovrebbero essere questione di pochi dettagli e giorni per. Si va a rilento ...

Sky - Sommer, l'Inter conta di chiudere in giornata: 4 mln di euro nelle casse del Bayern Fcinternews.it

Sommer e Trubin rimangono gli obiettivi primari per la porta dell'Inter: nuova frenata del Bayern Monaco per lo svizzero e l'ucraino resta in stand by ...La Juventus mette in piedi un'asse di mercato con il Bayern Monaco per provare a mettere a segno l’operazione. Un Big può cambiare maglia ...