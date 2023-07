Sommer all’Inter? Il Bayern Monaco non ci pensa e lo mette titolare

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023) Altra titolarità per Yann, che tra poco scenderà in campo nella sfida a Tokyo trae Kawasaki Frontale. Altro messaggioMESSAGGI ?? Ancora no! Illancia ulteriori messaggi al club nerazzurro e schiera per la seconda volta consecutiva il portiere svizzerodopo il match contro il Manchester City. Tra poco, i bavaresi sfideranno il Kawasaki Frontale eci sarà regolarmente dal primo minuto. Our team to face Kawasaki Frontale! #packmas #AudiFCBTour pic.twitter.com/2huBq4Iy34 — FCMunich (@FCEN) July 29, 2023 In campo dal 1? anche l’ex napoletano Kim. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...