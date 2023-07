(Di sabato 29 luglio 2023)ancora protagonista anche nella quarta giornata dei CampionatiJuniores e23 di2023, in corso di svolgimento a Bucarest fino al 2 agosto. L’unica azzurra impegnata oggi sulla pedana della capitale rumena infatti non ha tradito, disputando una gara estremamente solida (cinque prove valide su sei) e regalando altre duealla spedizione tricolore dopo le 13 ottenute nei primi giorni. Stiamo parlando di, iscritta alla categoria23 fino a 64 kg dopo aver conquistato lo scorso giugno i titoli nazionali assoluti di specialità nello strappo e nello slancio. La giovane siciliana è salita sulnel concorso generale, conquistando un prezioso bronzo ...

Ora, invece, la rock star ha confessato di non allenarsi molto ma di fare solo po' diper mantenersi tonico . Ma in realtà per il Boss non è sempre stato così con l'attività fisica ...Unica salvezza è seguire l'incoraggiamento di fare almeno una sessione diper sfogarsi e bruciare tutte le proteine accumulate. Fase 3 (venerdì - domenica) Questa fase è progettata ...E poi Lya Bavoil , campionessa nelcon la sindrome di Asperger . Oggi è una campionessa nel. E la 'cattiva disabile e comica talentuosa' Lilia Benchabane , non ...

Sollevamento pesi, Europei Under 23: Martina Chiacchio sale sul podio nei 64 kg, Italia a quota 15 medaglie OA Sport

“Ha llegado el tiempo de los patriotas” doveva essere la hit della torrida estate 2023 lanciata dal duo italo-spagnolo. E invece è caduto da cavallo “Santi”, come lo chiama confidenzialmente Giorgia M ...Nel nuovo articolo della rubrica Fitness 24 il personal trainer Davide Nevrkla ci parlerà del crossfit con i suoi rischi e benefici. Gli appassionati di CrossFit sono esaltati dagli allenamenti stimol ...