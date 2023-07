Sofia Castelli | uccisa dall' ex fidanzato dopo una lite a Cologno Monzese | aveva 20 anni | il ragazzo si è costituito

(Di sabato 29 luglio 2023)20a coltellate al culmine di unanella notte a(Milano), in una palazzina in corso Roma 100. Dramma a Milano. Il, Zakaria...

Milano, Sofia Castelli uccisa col coltellate alla gola dall'ex fidanzato. La tragedia a Cologno Monzese. Lui si è costituito.La vita di una ragazza spezzata a soli 20 anni, uccisa a coltellate in casa dall'ex fidanzato. Si chiamava Sofia Castelli la vittima dell'omicidio avvenuto in un appartamento di Cologno Monzese, in co ...