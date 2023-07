Sofia Castelli | uccisa dall' ex fidanzato a Cologno Monzese | aveva 20 anni | il ragazzo si è costituito

(Di sabato 29 luglio 2023)20a coltellate nella notte a(Milano), in una palazzina in corso Roma 100. Dramma a Milano. Il, Zakaria Atqaoui, si è...

Quarti: Diego Gentile - Enrico6 - 3, 6 - 1, Gianmaria Dellarosa - Tommaso Monti 6 - 4 e ... La portacolori del Ten Sport Center ha battuto in finale 6 - 1, 6 - 0Sanchi (Tc Riccione). ...Quarti: Diego Gentile - Enrico6 - 3, 6 - 1, Gianmaria Dellarosa - Tommaso Monti 6 - 4 e ... La portacolori del Ten Sport Center ha battuto in finale 6 - 1, 6 - 0Sanchi (Tc Riccione). ...Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Enrico- Mattia Sena 7 - 6 (5), 6 - 2, ... Under 10 femminile, semifinali: Cecilia Rondinelli - Anna Gennari 6 - 0, 6 - 1,Sanchi - ...

Milano, uccide l'ex fidanzata Sofia Castelli a coltellate e si costituisce: la ragazza aveva 20 anni ilmessaggero.it

Dramma a Milano. Nella notte ha accoltellato a morte la ex fidanzata e all'alba si è presentato al comando della Polizia locale a confessare l'omicidio. È successo questa ...Femminicidio a Milano. Un ragazzo di 23 anni ha ucciso la ex fidanzata e si è poi consegnato confessando il delitto. Il presunto killer è un italiano di origini marocchine, ...