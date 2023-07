Sofia Castelli uccisa a coltellate dall' ex fidanzato dopo la notte in discoteca | aveva 20 anni | choc a Cologno Monzese

Dall'inizio dell'anno uccise 57 donne, 3 nelle ultime 24 ore. Uccise per mano di chi diceva di amarle L'ultima vittima in ordine temporale è una ragazza giovanissima,, di soli 20 anni. A ucciderla nelle prime ore del mattino di sabato 29 luglio il fidanzato, il 23enne Zakaria Atqaoui, che l'avrebbe colpita con più fendenti alla gola, per poi ...Un omicidio, anzi, l'ennesimo femminicidio per mano dell'ennesimo assassino che ha tolto vita e speranze a, assassinata questa mattina dall'ex fidanzato a Cologno Monzese . L'ultima ...... Zakaria Atqaoui è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dall'Autorità giudiziaria per l'omicidio della ex fidanzata, avvenuto questa mattina all'interno dell'...

Una storia conclusa, una notte in discoteca, poi la lite finita con un'altra donna uccisa. Un copione visto e rivisto quello che ha portato alla morte di Sofia Castelli, studentessa di 20 ...C'è un misto di sgomento, rabbia e commozione a Cologno Monzese, alle porte di Milano, per l'omicidio di Sofia Castelli, la 20enne uccisa con diversi fendenti ...