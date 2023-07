Soffro di eco ansia Ecco chi è l' attivista e attrice che ha pianto al Giffoni

" Ministro,di- ansia . In questi giorni la mia terra brucia. Sta bruciando tutto. Lei non ha paura Non ha paura per i suoi figli, per i suoi nipoti ", dice la giovane che ...Io personalmentedi- ansia e alle volte penso che non ho un futuro, perché la mia terra brucia '. Ma cos'è l'- ansia, il timore dovuto ai disastri ambientali che si sta diffondendo ..."Ministrodi- ansia. In questi giorni la mia terra brucia. Sta bruciando tutto - ha detto scoppiando in lacrime - mi chiedo: lei non ha paura Paura per i suoi figli, per i suoi nipoti". ...

Giorgia Vasaperna, la ragazza che ha fatto piangere il ministro ... Open

Al Giffoni film fest l'attrice e scrittrice Giorgia Vasaperna ha dedicato un ampio discorso alla crisi climatica: la reazione del ministro Pichetto Fratin è stata immediata.Al Giffoni Film Festival, una giovanissima ammette davanti al ministro dell'Ambiente di soffrire di "eco ansia": la risposta del politico.