"Soffro di eco ansia". Ecco chi è l'attivista che ha pianto al Giffoni

Io personalmentedi- ansia e alle volte penso che non ho un futuro, perché la mia terra brucia '. Ma cos'è l'- ansia, il timore dovuto ai disastri ambientali che si sta diffondendo ..."Ministrodi- ansia. In questi giorni la mia terra brucia. Sta bruciando tutto - ha detto scoppiando in lacrime - mi chiedo: lei non ha paura Paura per i suoi figli, per i suoi nipoti". ...Si chiama Giorgia Vasaperna la ragazza che ha fatto piangere il ministro Gilberto Pichetto Fratin . Ha 27 anni e ha rivelato in un intervento al Giffoni Film Festival di soffrire di- ansia. Originaria di Catania, Vasaperna vive da due anni a Roma dove fa la scrittrice e l'attrice. E oggi in un'intervista a Repubblica spiega che il pianto del responsabile dell'ambiente del ...

Giorgia Vasaperna, la ragazza che ha fatto piangere il ministro ... Open

Femminista, attrice, scrittrice e vegetariana: ecco chi è la 27enne che ha pianto davanti al ministro Pichetto-Fratin dicendo di soffrire di eco-ansia ...Giffoni Film Festival, la domanda di Giorgia che fa commuovere il Ministro Pichetto Fratin. La risposta che non ti aspetti è l’emozione ...