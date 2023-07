Sofficini Findus | Carletto festeggia i suoi 25 anni a Giffoni

Leggi su zon

(Di sabato 29 luglio 2023), mascotte deiè stato ospite delFilm Festival perre i25. Ad accoglierlo al Festival, i giurati +10 che hanno posto un sacco di domande sulla sua creazione e sullo sviluppo del personaggio in questo quarto di secolo ”è un camaleonte, proveniente da una famiglia di camaleonti- racconta Livio Basoli– che in questi 25di pubblicità ha vestito i pdi tantissimi personaggi dal cuoco al pirata, dal vampiro allo sportivo con all’attivo anche omaggi a classici del cinema muto o a capolavori quale Frankenstein Junior” Per questi 25deie di, è stato ...