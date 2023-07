Smontata la falsa propaganda | Meloni | lo sfogo durissimo che umilia il Pd

(Di sabato 29 luglio 2023) Giorgianon le manda a dire. In un'intervista a Sky Tg 24 dopo la sua missione negli Stati Uniti regola i conti con la sinistra rosicona che sognava qualche passo falso del premier sullo scenario internazionale: "Io ero anticipata da unache aveva raccontato l'ipotesi di un governo a guida centrodestra, a guidacome un disastro sul piano della tenuta dei rapporti internazionali, della tenuta economica dell'Italia e della tenuta delle istituzioni delle nazioni. Poi però nella realtà, quando non si può più mistificare perché i fatti contano più del racconto, quello che è emerso è che l'ipotesi di un governo a guida centrodestra con Giorgiapresidente del Consiglio era l'ipotesi di un governo serio, che sa stare nei contesti multilaterali, affidabile, credibile, che ...

