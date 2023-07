"Sinistra genovese e nazionale inesistente". L'affondo di Bizzarri su Palazzo Ducale

Genova . Lutto nel mondo della politica: è morto all'età di 87 anni Renato Penzo , per anni figura di spicco nel mondo dellaUna(e nazionale) così inesistente e occupata a parlarsi addosso da scomparire, da non accorgersi di nulla". Per Bizzarri, "se Palazzo Ducale in questi anni ha resistito a tragedie ...... quellalunedì pomeriggio alla foce del torrente Entella, quella destra martedì mattina su ... il giovane si divideva tra un salone del centro storicoe uno di Sestri Ponente. TI ...

Sinistra genovese in lutto, è morto Renato Penzo: lunedì i funerali a Cornigliano Genova24.it

Serena Bertolucci non avrà il contratto rinnovato alla direzione di Palazzo Ducale, l'attore geneovese attacca: "Sento già la litania..." ...La decisione del consiglio direttivo arriva dopo l'addio a Luca Bizzarri, che commenta su Facebook: "Atto dovuto Tutte balle, sono curioso di leggere il bando" ...