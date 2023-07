Simeone | parole d’amore dopo la doppietta | poi il messaggio a Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 luglio 2023) È stato un Napoli straripante quello visto quest’oggi sul manto erboso del Patini nella terza amichevole stagionale disputata contro i turchi l’Hatayspor. Gli azzurri di mister Rudi, in quel di Castel di Sangro, hanno annichilito la compagine turca imponendosi con un sontuoso 4-0. La squadra partenopea ha fatto la voce grossa dinanzi al proprio pubblico, vedendosi trascinata dal solito Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, straripante sul campo della stadio Patini, ha prima aperto le marcature e poi realizzato la rete del raddoppio, confermandosi in grande forma, sia mentale che fisica. Il Napoli ha poi dilagato trovando la via del gol con un incontenibile Giovanni, autore di unadi rara fattura. A brillare è stato anche Kvaratskhelia, tra i protagonisti del match con una prestazione di grande ...