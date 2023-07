Sicilia | il borgo di Isnello ottiene 1 | 3 milioni del Pnrr per ricostruire il “palazzo Isnello” Che però è a Palermo

(Di sabato 29 luglio 2023) Il progetto per la riqualifica deldiaveva nobili fini di “rigenerazione culturale e sociale”. Peccato che quel progetto, inserito dal ministero della Cultura tra quelli che avranno una tranche milionaria del, riguardi l’abbattimento e la ricostruzione di unche invece si trova a: “Il fatto che si parli di undel Settecento avrebbe dovuto mettere in allarme i tecnici del ministero”, nota Gianpiero Caldarella, capogruppo di minoranza in Consiglio comunale nel paesino di 1.300 abitanti. Già giornalista e autore di satira (vicedirettore del settimanale dell’Unità “Emme” e caporedattore de “Il Male” di Vauro e Vincino), è stato lui a notare il vistoso errore. Nel progetto che assegna aun ...

Alta pressione garantisce stabilità e sole in Sicilia per sabato 29 luglio con temperature in lieve aumento. Caldo da bollino giallo nelle tre città campione, ossia a Palermo, Catania e Messina ...