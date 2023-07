Si possono scambiare i giocatori al Fantacalcio 2023-2024? Come funzionano le sostituzioni con gli altri allenatori e il regolamento

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Il mese di luglio sta ormai per volgere verso la propria conclusione e il che significa due cose. In primo luogo il count-down verso l’inizio della prossima Serie A prosegue spedito (la prima giornata si giocherà il 19-20 agosto prossimi), in secondo luogo anche l’edizionedelpotrà scattare dopo una lunga attesa. In questa fase, con l’uscita del “listone” deicon tutti i ruoli e le valutazioni di ogni elemento, è tempo di aste iniziali. Le varie leghe sono pronte alla creazione delle squadre e delle rose che andranno poi a contendersi il titolo fino a maggio. Il, quindi, è pronto a prendere il via ed a regalarci le consuete emozioni. Ma, sin dalle prime aste agostane, sarà fondamentale gestire bene la propria rosa ed i propri acquisti. Ogni giocatore andrà ...