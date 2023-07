Sì | l’utero in affitto è un’orribile compravendita di bambini

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 29 luglio 2023) Forse bisogna scomodare addirittura Vilfredo Pareto per provare a capire cosa sia passato per la testa di Michela Marzano autrice di un articolo su La Stampa dal titolo: Lo stigma dei ‘comprati’. Il grande sociologo torinese aveva infatti definito “derivazioni” le giustificazioni apparentemente “razionali” con cui gli individui cercano di camuffare le loro scelte dettate dalle passioni, comprese quelle dell’ideologia, e dall’interesse. In questo caso l’interesse della Marzano era quello di trovare un argomento, possibilmente “originale”, per dare addosso alla legge che rende reato “universale” la cosiddetta “gestazione per altri”, più conosciuta come “maternità surrogata”: cioè che non riconosce i figli generati all’estero su commissione da parte di coppie italiane, etero o diversamente sessuali poco importa. Perché interesse della Marzano fosse quello è presto ...