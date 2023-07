Si avvicinano al confine Le mosse di Wagner fanno tremare la Polonia

(Di sabato 29 luglio 2023) Oltre 100 mercenari del grupposi starebbero avvicinando al corridoio di Suwalki, in territorio polacco, compreso tra la Bielorussia e l'enclave russa di Kaliningrad. «Ora la situazione è ancora più pericolosa. Abbiamo informazioni che oltre 100 mercenari del grupposi sono spostati verso il corridoio di Suwalki, vicino a Grodno, in Bielorussia», avverte il premier polacco, Mateusz Morawiecki, secondo cui questo rappresenta un passo «ulteriore verso un attacco ibrido nel nostro territorio. Probabilmente si travestiranno da guardie di frontiera bielorusse e aiuteranno gli immigrati clandestini a entrare in», oppure «cercheranno di infiltrarsi fingendosi immigrati clandestini». Parole che riaccendono le tensioni alcon il Paese Nato in una fase particolarmente calda di una guerra, quella in ...

