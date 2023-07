Sessano del Molise Isernia | giunta tutta al maschile | due cittadine fanno ricorso al Tar

Purtroppo tale ricorso peserà sulle cassecomune di. Noi attendiamo la decisioneTar, siamo tranquilli, ma se dovesse essere necessario ci difenderemo e ciò comporterà dei costi che, ...CosìMolise, piccolo borgo che diede i natali al giornalista Mino Pecorelli , assassinato a Roma nel 1979, è finito davanti al Tar. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Sessano del Molise, giunta al maschile e due cittadine fanno ricorso al Tar: “Illegittima”. Il sindaco: “Ma n… la Repubblica

"Tra quasi 700 abitanti, una donna in grado di occupare il ruolo di assessore ci dovrà pur essere", spiegano. Ma l'amministrazione si difende: "Non ci sono state candidature di donne" ...Nessuna donna nella Giunta comunale di Sessano del Molise, così due donne presentano ricorso al Tar. Accade in questo piccolo Comune, in provincia di Isernia, che conta 666 abitanti. Cosa è successo