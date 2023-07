Serra se la prende con Bertolini | «Ci dia il motivo dell’esclusione di Girelli»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Katiapunta il dito verso la ct: ecco cosa ha detto dopo la sconfitta dell’Italia femminile con la Svezia Katia, a Rai Sport, ha così parlato dopo la pesante sconfitta dell’Italia femminile con la Svezia. LE PAROLE – «Spero che qualcuno chieda alla ct il, va data una spiegazione perché con la sua fisicità e bravura di testa poteva dare una mano anche in difesa. E la sua qualità dall’inizio avrebbe aiutato molto. Non so se avesse problemi fisici, nel pre gara non è arrivata nessuna notizia in questo senso, ma potrebbe essere. In questo caso la si è voluta conservare per l’ultima partita, senza correre rischi».