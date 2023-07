Serie B | Balata | “Ricorso Sampdoria è sbagliato | ogni anno situazioni imbarazzanti Servono norme moderne”

(Di sabato 29 luglio 2023) Il presidente della LegaB, Mauro, si è espresso suldellaal Collegio di Garanzia contro il pagamento del contributo solidaristico a carico delle squadre retrocesse dallaA nel campionato cadetto. “E’ una loro scelta, non mi sorprende più nulla ormai. Per la società blucerchiata è un momento di difficoltà e transizione, ma la loro è una scelta sbagliata – afferma– Risponderemo in modo compatto e serio, anche seci troviamo di fronte ae destabilizzanti.”punta il dito contro lein vigore: “Sono mancate le riforme, questesono frutto di...

Sono le parole del presidente della LegaB, Mauro, che assicura come la sua associazione abbia ''gli anticorpi per rispondere a queste iniziative. E lo farà in modo compatto e serio". "...Una squadra diB mandò addirittura il proprio avvocato al tribunale di Roma, per essere ... Quel che vorrei dire aè: cosa pensa del Palermo E c'è un motivo se è da lui che voglio saperlo ...Mauro, presidente della LegaB (LaPresse) - calciomercato.itI fatti non hanno soltanto penalizzato il club fronte finanziario ma hanno costretto anche l'applicazione del regolamento che ...

Serie B: Balata, il ricorso della Sampdoria una scelta sbagliata ... Agenzia ANSA

FOGGIA – “Lecco, grinta Di Nunno: «Non capisco Foggia e Perugia: «Già spesi 1,2 milioni per lo stadio, senza la B li chiederò alla Lega»”, titola la Gazzetta dello Sport. C’è il sostegno del Comune di ..."Sorpreso dal ricorso della Sampdoria Non mi sorprende piu' nulla oramai. È una scelta loro. Sbagliata e adottata in un momento, mi pare, ...