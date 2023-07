(Di sabato 29 luglio 2023) "'Sorpreso dal? Non mi sorprende più nulla oramai. È unaloro.e adottata in un momento, mi pare, di transizione ma anche di grandi difficoltà nella vita di ...

Sono le parole del presidente della LegaB, Mauro, che assicura come la sua associazione abbia ''gli anticorpi per rispondere a queste iniziative. E lo farà in modo compatto e serio". "...Una squadra diB mandò addirittura il proprio avvocato al tribunale di Roma, per essere ... Quel che vorrei dire aè: cosa pensa del Palermo E c'è un motivo se è da lui che voglio saperlo ...Mauro, presidente della LegaB (LaPresse) - calciomercato.itI fatti non hanno soltanto penalizzato il club fronte finanziario ma hanno costretto anche l'applicazione del regolamento che ...

Serie B: Balata, il ricorso della Sampdoria una scelta sbagliata ... Agenzia ANSA

1 minuto per la lettura MILANO (ITALPRESS) – “Sorpreso dal ricorso della Sampdoria Non mi sorprende più nulla oramai. È una scelta loro. Sbagliata e adottata in un momento, mi pare, di transizione ma ..."'Sorpreso dal ricorso della Sampdoria Non mi sorprende più nulla oramai. È una scelta loro. Sbagliata e adottata in un momento, mi pare, di transizione ma anche di grandi difficoltà nella vita di qu ...