Serie A | le amichevoli | Empoli batte Lille | Udinese ko | tris Atalanta Ora in campo Napoli | Cagliari | Verona e Frosinone-Salernitana

(Di sabato 29 luglio 2023) Luglio e agosto, non ti conosco. Le 20 squadre diA scaldano i motori in vista dell'inizio del campionato. Calciomercato.com riepiloga...

...40:00.945Z","timestampUtcIt":"2023 - 07 - 29 17:40:00+0200","altBackground":false,"content":" Oltre al Napoli, altre nove squadre diA scenderanno in campo oggi per delleestive. Il ...Ecco cosa è successoL'inizio della stagione è sempre più vicino per i club diA, che dopo aver fatto il pieno di carico di lavoro stanno disputando le primeper testare condizioni ...In programma oggi Frosinone - Salernitana, tra le altre squadre diA impegnate anche Cagliari, Verona, Genoa, Napoli e ...

Risultati amichevoli Serie A di oggi (27 luglio): tutti i marcatori. Inter stoppata dall'Al Nassr, ok il Sassuolo contro il Sudtirol OA Sport

I giallorossi affronteranno domani in amichevole i veneti che, in match ufficiali, sono riusciti a battere solo una volta su nove Se si chiede a qualsiasi tifoso del Lecce il nome della bestia nera de ...A margine dell'evento organizzato da Poste Italiane, che ha dedicato un francobollo alla vittoria dello scudetto, il presidente del Napoli ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione: "La ...