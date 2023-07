Serie A | Inzaghi | “La storia di Lukaku con l’Inter meritava un’altra fine”

(Di sabato 29 luglio 2023) 2023-07-28 12:05:59 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: EIl casoè ancora in corso e, a quanto pare, potrebbe non dare segni di una rapida soluzione. L’attaccante belga continua con il Chelsea in attesa di definire il suo futurochiaramente incerto visto il viavai e gli altri movimenti che si sono succeduti da quando ha concluso la sua seconda tappa con la squadra interista. Ma le voci sul suo possibile arrivo alla Juventus hanno generato molteplici conseguenze per quanto presumibilmente implicato che il belga è stato indovinato con la disciplina neroazzurra. Inoltre ci sarebbero anche offerte saudite, e intanto la proposta delsembra essere rimasta nella terra di nessuno Dopo che il suo compagno in attaccante neroazzurra ha dichiarato in ...

Basti pensare ai due fratelli, Filippo e Simone che si stanno facendo notare anche come ... un allenatore che qualche anno fa abbiamo visto in panchina inA, vanta un discreto passato sul ...Allegri e(LaPresse) - Calciomercato.itL'allenatore nerazzurro, dopo la cessione di André ... nonostante la retrocessione dello Spezia, alla sua prima stagione inA ha messo in mostra ...... il passaggio di Szczesny in Bundesliga sbloccherebbe di fatto quello di Sommer inA, togliendo le castagne dal fuoco per l'Inter e facendo felice Simone, che sta allenando la sua ...

La Serie A si sta rendendo protagonista di un mercato piuttosto movimentato, specialmente per quel che riguarda le milanesi, ed alcuni dei nuovi acquisti hanno già avuto modo di mettersi in mostra dur ...Lo sfogo social per un rinnovo che tarda ad arrivare e una voce che sa di tradimento. Ora, il futuro è in bilico ...