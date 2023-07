Sentenza UEFA un bene per la Juventus? Cds | “Esclusa dalle Coppe | ma avrà un vantaggio sul Napoli”

(Di sabato 29 luglio 2023) Unache, come sottolineato sul Corriere dello Sport, potrebbe rivelarsi unpere Fiorentina. Laha preso una decisione drastica nei confronti della, notizia tanto temuta dai tifosi bianconeri. Il club torinese è stato sanzionato dai vertici del calcio europeo con l’esclusioneper la prossima stagione e una multa di 20 milioni di euro. La sanzione è stata comminata a causa del caso plusvalenze che ha coinvolto la. Di conseguenza, il club non parteciperà alla prossima edizione della Conference League. A ciò si aggiunge l’obbligo di pagare un contributo finanziario aggiuntivo di 20 milioni di euro, un vero e proprio colpo per le casse della società bianconera. Questo ...

