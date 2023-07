(Di sabato 29 luglio 2023) Il futuro di Stefanoè sempre più indefinito. Il giocatore, rientrato dal prestito al Monza, si è messo in mostra nel precampionato. Ora, l’Inter deve valutare se scommettere di nuovo su di lui. BUONE INDICAZIONI ? I primi mesi di Stefanoall’Inter avevano convinto tutti. Il giocatore era diventato un vero e proprio beniamino dei tifosi. Poi, i continui guai fisici hanno compromesso la sua avventura con i nerazzurri. Nell’ultima stagione, con il Monza,ha ritrovato continuità. Tra le fila dei brianzoli, il centrocampista ha raccolto 28 presenze condite da 3 gol e 2 assist. Insomma, una buona annata peranche se spesso è ricaduto sui suoi soliti acciacchi. Tornato dal prestito, il 27enne ha fatto vedere le sue già note qualità nel precampionato in corso. In Inter-Lugano,ha ...

Sensi al bivio, fiducia dall’Inter E se si andasse per le lunghe… Inter-News.it

CARRIERA AL BIVIO – Il problema con Sensi è sempre lo stesso fin dal primo stop per infortunio. L'Inter non può puntare, nemmeno come ultima riserva, su un profilo che non riesce a dare continuità all ...