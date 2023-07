Scuola | “diplomi facili”? Valditara | al via ispezioni

(Di sabato 29 luglio 2023) Confermato il bando, a breve, di un concorso per il reclutamento di 146 ispettori per verificare l’attività degli istituti scolastici paritari

...deifacili". E, sulla base di questa inchiesta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito avvierà una indagine ispettiva. L'anno scorso oltre 30mila studenti si sono spostati dalla...Già nel 2014 in un'inchiesta suifacili nel Cilento, era emerso che calciatori, attrici, ma ... Passano gli anni e la mala -resta. I meccanismi sono quelli già collaudati. L'anno scorso ...In merito all'indagine di Tuttoscuola sul fenomeno dei ' diplomifici ' dal titolo 'Maturità: boom deifacili', il Ministero dell'Istruzione e del Merito avvierà una indagine ispettiva. Nel frattempo, sarà bandito a breve un concorso per il reclutamento di 146 ispettori che porterà a saturare l'...

Maturità, boom di diplomi facili: nel 2023 10mila studenti diplomati con modalità sospette Tuttoscuola

Diecimila diplomi “sospetti” sarebbero stati assegnati ad altrettanti studenti nel corso della Maturità 2023: lo denuncia Tuttoscuola in un ...Le scuole paritarie compiacenti sono principalmente al Centro-Sud. Proprio, guarda caso, dove anche le scuole statali sono di maglia larga nel concedere le lodi a fine percorso scolastico. In vetta ...