Scuola di Polizia film stasera in tv 29 luglio | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 29 luglio 2023)diè ilin tv sabato 292023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv:La regia è di Hugh Wilson. Ilè composto da Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin, David Graf, Leslie Easterbrook, Michael Winslow, Debralee Scott, Bruce Mahler, Ted Ross, Scott Thomson, Brant von Hoffman, Marion Ramsey, Georgina Spelvin.di...