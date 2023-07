Scossa nella Chiesa | Padrini e Madrine vietati per sempre!

...è stata registrata unadi terremoto di magnitudo 4.4 in Croazia, nelle vicinanze della città di Rijeka (Fiume). Secondo i media regionali, il fenomeno sismico è stato avvertito anche...L'incidente è avvenutocittà di Sungai Kolok,provincia meridionale di Narathiwat, poco ... E mancano all'appello almeno due persone Parigi è stataquesto pomeriggio da un'esplosione ...... in quanto signore del mare e dei terremoti, vuole essere la metafora di un movimento interiore, di unad'animo, per darsi da farecostruzione di una società matura, se non ideale, ...

Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 4.4 vicino a Rijeka/Fiume Sky Tg24

Una scossa di terremoto si è verificata oggi, 29 luglio, al confine fra Slovenia e Croazia. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma si ...Alle 19.30 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Croazia, nelle vicinanze della città di Rijeka (Fiume). Secondo i media regionali, il fenomeno sismico è stato avvertito anche ...