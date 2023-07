(Di sabato 29 luglio 2023) Milano - Secondo le tendenze a lungo termine per il mese di, l'estate sembra rallentare il ritmo, con meno possibilità di rimonte anticicloniche nord-africane nella prima parte del mese. Al contrario, si prevede che si verifichino afflussi di correnti dal Nord Atlantico alternati a temporanee rimonte anticicloniche. Questa situazione potrebbe portare a temperature nella norma o leggermente al di sottoa media e la possibilità di incursioni di aria instabile sulla Penisola, con flussi da nord verso sud. Il moo numerico Ecmwf suggerisce che dopo il notevole caldo di luglio, nella seconda decade dile temperature potrebbero addirittura scendere al di sottoa media del periodo. In tal caso, l'Europa centro-meridionale sarebbe la parte più fresca di tutto l'Emisfero Nord. Nella ...

"Rheingold", l'storia vera di un criminale diventato rapper Un girotondo di generi La ... ABBONAMENTO DOMENICA + ARCHIVIO STORICOle offertedi più CONSIGLI24 I migliori ...Gleeson aveva ricevuto una notorietàdalla sua partecipazione a Il trono di spade , ... Le storie da non perdere di Wired "le nostre newsletter: le ultime su tecnologia, gadget, ...Questo dietro le quinte narra la più grande mania scoppiata per i giocattoli, una storiasu cosa e chi si apprezza in questo mondo.Apple TV+ Il film è interpretato da Zach ...

Scopri l'incredibile andamento meteorologico dell'agosto 2023 ... abruzzo24ore.tv

Meteo Milano - 29/07/2023 08:43 - Secondo le tendenze a lungo termine per il mese di agosto, l'estate sembra rallentare il ritmo, con meno possibilità di rimonte ...Il “paese del sorriso” per la cortesia dei suoi abitanti, ma anche “degli aquiloni”, perché farli volare è considerato il passatempo nazionale: si racconta così l’anima a colori della Thailandia, legg ...