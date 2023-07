Scoppia il caso diplomifici | indagine su 10 mila esami sospetti

Leggi su agi

(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - Diecidiplomi '' sarebbero stati assegnati ad altrettanti studenti nel corso della Maturità 2023: lo denuncia Tuttoscuola in un dossier dal titolo 'Maturità: boom dei diplomi facili'. E, sulla base di questa inchiesta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito avvierà unaispettiva. L'anno scorso oltre 30studenti si sono spostati dalla scuola statale alla paritaria nel passaggio dalla quarta alla quinta delle superiori: circa un terzo si sono rivolti a 92 istituti paritari (su 1.423), che hanno avuto, come ogni anno, un'esplosione di iscritti: 82 sono in Campania, 6 nel Lazio e 4 in Sicilia. Ma gli studenti che vanno a prendere lì il titolo, provengono da tutta Italia, alimentando un vero e proprio 'turismo da diploma'. E cosi' evadono l'obbligo di frequentare almeno tre quarti delle ...