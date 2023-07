Scherma | Olga Kharlan spiega il caso con la russa Smirnova | «C’è stato un malinteso ma lei voleva provocarmi»

(Di sabato 29 luglio 2023) La campionessa ucrainapotrà partecipare alla gara a squadre della sciabola. Lo ha deciso il Cio, che le ha dato anche un posto sicuro alle prossime Olimpiadi. Dopo la squalifica per non aver stretto la mano all’avversaria Anna. Lei oggi con il Corriere della Sera torna sull’episodio: «Forse c’èun. Mi avevano detto che era possibile salutare in quel modo. Invece quella ragazzastringermi la mano. Non me l’aspettavo: l’ho considerata una provocazione».è convinta che i russi avessero premeditato tutto: «Ne sono assolutamente sicura eno forzarmi a un gesto di pace che loro in realtà non desiderano. Se fossero stati sinceri avrebbero accettato il saluto con le lame: era comunque un modo per ...

