Scherma Mondiali 2023 | l’Italia vince tutto | doppio oro nel fioretto femminile e nella spada maschile a squadre

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023)sale a quota 10 nel medagliere aidia Milano e lo fa con due splendide medaglie d’oro nel. Niente da fare per le duefrancesi, battute in finale 45-39 e 45-32. Trionfo con qualche brivido, ma sostanzialmente senza troppe difficoltà per le fiorettiste azzurre.na che apre la gara in pedana è la campionessa del mondo Alice Volpi, ma è Ysaora Thibus la prima ad arrivare a quota cinque. Nel secondo assalto tocca ad Errigo, che domina l’assalto per 6-1 contro Patru e piazza quattro punti consecutivi fino al 10-6. Bene anche Martina Favaretto che tiene a distanza la Thibus nel quinto ...