Scherma | l’Italia crolla contro l’Ucraina di Kharlan Sciabolatrici fuori già agli ottavi e Olimpiadi a rischio

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Olgafacevano paura e purtroppo leazzurre sono finite per sbattereun muro. Una sconfitta pesantissima pernella prova a squadre, con un’eliminazioneche fa davvero male in chiave qualificazione olimpica. Il quartetto azzurro composto da Michela Battiston, Chiara Mormile, Martina Criscio e Rossella Gregorio (non ha tirato) è stato sconfitto nettamente con il punteggio di 45-33. Purtroppo le italiane non sono riuscite ad entrare mai in ritmo in pedana, subendo ad ogni assalto. Sempre quest’oggiaveva affrontato il turno dei sedicesimi, superando con estrema tranquillità la Colombia con il punteggio di 45-17. Adesso per la squadra ...